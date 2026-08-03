محمدرضا طهماسبی، شاعر درباره شجاعت مردم ایران و درماندگی دشمنان و در عظمت و شکوه ایران و ایرانی و رهبر شهید، شعری سروده است.

خوشا هر آن که دهد ادامه ره خمینی و نهضتش را ...

خوشا هر آن که دهد ادامه ره خمینی و نهضتش را ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا طهماسبی، شاعر درباره شجاعت مردم ایران و درماندگی دشمنان و در عظمت و شکوه ایران و ایرانی و رهبر شهید شعری سروده است.

عقاب درمانده سرعتش را پلنگ وامانده قدرتش را

نگاه کن فر و هیبتش را مهابتش را صلابتش را

چه یال و کوپال باشکوهی چه دست و بازوی همچو کوهی

بگو که کفتارها گروهی خورند با غصه حسرتش را

صنوبرا! دل بکن ز برگ و نترس بیهوده از تگرگ و

بگیر در پنجه جام مرگ و بنوش لاجرعه شربتش را

قصیده عمر را غزل کن! به وعده صادقت عمل کن!

حدیث احلی من العسل کن بچش پس آن‌گه حلاوتش را

که گفته خالی شده است ایران؟ رمیده زین بیشه خیل شیران

قدم نهید ای سگان به میدان اگر که دارید جراتش را!

و ما که از آیه‌های قرآن و ما رمیت اذ رمیت خواندیم

چه باک اگر می‌کنند کتمان خدا و آیات نصرتش را

از آنچه در غزه کرد صهیون ز بمب و آوار و آتش و خون

بگو چرا پس ندارد اکنون تحمل چار ساعتش را

بسی غلط کرده‌ اند و شب را نخفته بی خوف و بی محابا

بسا شکر خورده‌اند و فردا خوردند چوب عقوبتش را

بگو! کَنَد گور خویش را گم ز قدس از آن پیش‌تر که مردم

کنند ویران به یک تهاجم ز خشم دیوار نکبتش را

خوشا هرآن کس نماز خود را کند به قدس شریف اقامه

خوشا هر آن که دهد ادامه ره خمینی و نهضتش را

به نزد فرمانده باز آید صف نخست نماز آید

در انتظاریم رجعتش را شکوه تجدید بیعتش را

گهی چو اَشتر گهی چو بوذر جهاد و زهد است او سراسر

ببین به منبر ببین به سنگر اطاعتش را و طاعتش را

بنازم آن سیدی که دنیا هنوز مانده است تا بفهمد

شهامتش را ذکاوتش را شجاعتتش را درایتش را