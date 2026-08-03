

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدعلی باقری گفت: بیش از دو هزار روستا و ۵۰ شهر مازندران، در روز اربعین میزبان مراسم بزرگ پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی خواهند بود.

او افزود: تمامی مسیر‌های راهپیمایی دلدادگان اربعین حسینی در مازندران با حضور و همکاری ۴ هزار و ۵۰۰ هیئت مذهبی به مسیر‌های پیوند میان زائر و کربلا تبدیل خواهد شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران گفت: در مسیر پیاده روی نیز بیش از هزار مواکب و ایستگاه‌های صلواتی برپا شده و خادمان با خدمت خالصانه از دلدادگان پذیرایی خواهند کرد.