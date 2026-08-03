اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با هدف تسهیل در فرآیند‌های قانونی، در دهمین جلسه هیئت نمایندگی خود، قیمت‌گذاری ۲۰ پرونده اراضی تصرفی در شهر‌های بوشهر و دیلم و همچنین تعیین تکلیف ۵ پرونده مربوط به اضافه مساحت در شهرستان‌های بوشهر، کنگان و دیلم را مصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دهمین جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با هدف بررسی صورت‌جلسات پیشین و شتاب‌بخشی به فرآیند واگذاری‌ها به ریاست اصغر کشوریان، مدیرکل این مجموعه برگزار شد.

اصغر کشوریان در این نشست با تأکید بر لزوم رعایت دقیق موازین قانونی در کنار تسریع در امور مراجعین، اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی فنی صورت‌جلسه‌ها و نهایی‌سازی تصمیمات اجرایی در حوزه واگذاری زمین تشکیل شده است تا ضمن رفع موانع موجود، گامی موثر در جهت پاسخگویی به متقاضیان برداشته شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در خصوص مصوبات این نشست تخصصی تصریح کرد: موضوع قیمت‌گذاری ۲۰ مورد از اراضی تصرفی در شهر‌های بوشهر و دیلم، به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و با تصویب نهایی اعضا همراه شد.

وی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته در راستای ساماندهی پرونده‌های املاک اشاره کرد و افزود: علاوه بر موارد مذکور، وضعیت ۵ پرونده مرتبط با اضافه مساحت در شهر‌های بوشهر، کنگان و دیلم نیز بررسی و تصمیمات مقتضی برای رفع نواقص و تکمیل روند واگذاری این پرونده‌ها اتخاذ گردید.

گفتنی است؛ در این جلسه معاونان املاک و حقوقی، شهرسازی و معماری، مسکن و ساختمان، مشاور مدیرکل، عامل ذیحساب سازمان ملی زمین و مسکن و روسای ادارات مرتبط حضور داشتند.