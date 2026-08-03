به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهرستان نهاوند به لحاظ وجود ۱۳ سراب پرآب و همیشه روان به شهر سرآب‌ها و چشمه‌های جوشان در استان همدان معروف است و این روز‌ها هوای گرم موجب شده که گردشگران از تمام نقاط کشور به این شهرستان سفر کنند.

امیرحسین خزایی بخشدار گیان گفت: این سراب با دبی آب ۲ هزار لیتر بر ثانیه علاوه بر طبیعت زیبا، بزرگترین جنگل طبیعی استان همدان به مساحت ۳۰۰ هکتار را آبیاری می‌کند.

سراب «گیان» در ۱۷ کیلو متری جنوب غرب شهرستان نهاوند واقع شده است.