مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از آغاز اقدامات لازم برای بازگشت این روستا به جمع نامزد‌های ثبت جهانی خبر داد و گفت: تمهیدات مورد نیاز برای رعایت استاندارد‌های کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و یونسکو در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مرتضی صفری با اشاره به اینکه حسنلو پیش‌تر در میان هشت روستای نامزد ثبت جهانی قرار داشت، گفت: برای قرار گرفتن دوباره این روستا در فهرست نامزد‌های ثبت جهانی، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و تلاش می‌شود چارچوب‌ها و معیار‌های مورد نظر کارشناسان رعایت شود.

او با بیان اینکه در حال حاضر پیمانکار در این روستا فعالیت می‌کند گفت: بنیاد مسکن نیز در قالب روستای هدف گردشگری در این روستا انجام اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده است، چنانکه جداره سازی و کف سازی‌ها شروع شده و تلاش می‌شود موارد مشکل ساز رفع شده و چهره دیگری به روستا داده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی ادامه داد: برای ایجاد چهار واحد بوم‌گردی در این روستا نیز موافقت اصولی صادر شده است تا با راه‌اندازی این اقامتگاه‌ها، سبک زندگی روستایی، فرهنگ بومی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه به شکل مطلوب‌تری معرفی شود.

وی با اشاره به هزینه‌کرد ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در این روستا خاطرنشان کرد: جداره‌سازی میدان روستا، احیا و بازسازی سیمای تاریخی میدان و بخش‌هایی از بافت روستایی از جمله اقداماتی است که انجام شده و همچنان ادامه دارد.

صفری با تاکید بر ظرفیت‌های ویژه حسنلو گفت: این روستا از قابلیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آن، زمینه مناسبی برای حضور دوباره در مسیر ثبت جهانی یونسکو فراهم کرده است.

روستای حسنلو جزو هشت روستای نامزد ثبت جهانی در سال گذشته بود، اما از آنجا که مهمترین شاخص‌هایی که سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) برای انتخاب روستای نمونه گردشگری جهانی دنبال می‌کند عبارتند از کمک به ایجاد تحول بنیادی در روند توسعه روستاها، استفاده از عنصر خلاقیت در تعریف محصولات جدید گردشگری، ترویج سبک زندگی و غذایی سالم و ارگانیک، حفظ تنوع زیستی، تولید محصولات کشاورزی متنوع، حفظ تنوع فرهنگی و غذا‌های محلی، حفاظت هوشمندانه و پیشرفته از منابع طبیعی و فرهنگی است که در این روستا کمتر به آنها پرداخت شده بود.

همچنین ایجاد زیرساخت‌هایی همچون طرح‌های مطالعات راهبردی، بهسازی مسیر‌های ارتباط زمینی، سرویس مناسب بهداشتی، آبرسانی، برق رسانی، محوطه‌سازی، راه اندازی کسب و کار‌های محلی نظیر صنایع دستی، حفظ بافت تاریخی روستا و یا بازسازی آن از دیگر مولفه‌های مورد نظر سازمان جهانی گردشگری است که در روستای حسنلو اجرا نشده بود.

براساس این گزارش روستای حسنلو یکی از روستا‌های تاریخی شهرستان نقده آذربایجان غربی است که در ۸۴ کیلومتری ارومیه واقع شده است. این روستا طبیعت سرسبزی دارد و یکی از آثار تاریخی بی نظیر این روستا که هرساله گردشگران خارجی و داخلی را میهمان خود می‌کند «تپه تاریخی حسنلو» است؛ تپه‌ای که قدمت آن به چند هزار سال می‌رسد و نشان از تاریخ غنی این روستا دارد.