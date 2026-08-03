به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان شیلات ایران با هدف تحول راهبردی فعالیت‌های دریامحور در استان‌های شمالی، برنامه تولید ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ تن ماهی آزاد در قفس‌های دریایی دریای خزر را تدوین کرد.

حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات و معاون وزیر جهاد کشاورزی، در نشست بررسی طرح تحول شیلاتی با تأکید بر لزوم انطباق برنامه‌های توسعه‌ای با ظرفیت‌های اکولوژیک دریای خزر، اظهار داشت: بازسازی ذخایر آبزی از وظایف

حاکمیتی سازمان است و تلاش می‌شود با مشارکت سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از دانش روز، پروژه‌ها با شفافیت کامل اجرا شوند. وی همچنین بر ضرورت توسعه تحقیقات دانشگاهی در حوزه ماهیان خاویاری تأکید کرد.

در این نشست، مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات، با اشاره به ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس در خزر، بر ضرورت آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته و تدوین نقشه راه عملیاتی با لحاظ کردن الزامات زیست‌محیطی و معیشت جامعه صیادی تأکید نمود.

عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان، نیز با استقبال از ایده ایجاد «پارک علم و فناوری شیلاتی»، توسعه این صنعت را مستلزم هماهنگی فرابخشی، مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش و ارتقای تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی دانست.

بر اساس مصوبات این نشست، طرح تحول شیلاتی با در نظر گرفتن ملاحظات فنی، گنجاندن پرورش میگو و تدوین پیوست‌های زیست‌محیطی، مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا پس از اصلاح نواقص، در نشست‌های آتی نهایی شود