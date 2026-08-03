مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از آغاز اجرای برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های حمایت خبر داد و گفت: ۱۷۲ صندوق تا پایان برنامه هفتم پیشرفت در قالب ۹۰ صندوق تجمیع و ادغام می‌شوند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حسین مهدی‌دوست با اعلام این خبر افزود: در اجرای بند (ج) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۱۷۲ صندوق با هدف افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی، تقویت نظارت و کاهش هزینه‌ها تا پایان برنامه در قالب ۹۰ صندوق تجمیع و ادغام خواهند شد.

وی گفت افزود: ضوابط اجرای اصلاح ساختار صندوق‌ها تدوین شده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این برنامه نیز آماده شده است. همچنین برنامه‌ریزی برای این اصلاحات از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز و کارگروه‌های تخصصی برای پیشبرد آن تشکیل شده‌اند.



مهدی‌دوست کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد صندوق‌ها را از مهم‌ترین مزایای این طرح دانست و گفت: با اجرای برنامه تجمیع، حداقل ۴۰ درصد از هزینه‌ها شامل اجاره ساختمان‌ها، انرژی، مأموریت‌ها و دستمزدها کاهش می‌یابد و منابع آزادشده برای رفع مشکلات و ارائه خدمات بهتر به سهامداران اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: تجمیع منابع، توان مالی صندوق‌ها را افزایش می‌دهد و امکان ارائه تسهیلات و خدمات بهتر به سهامداران را فراهم می‌کند. همچنین نظارت دولت بر عملکرد صندوق‌ها نیز کیفی‌تر خواهد شد.

وی درباره مراحل اجرای این برنامه گفت: در گام نخست، ساماندهی و تجمیع ۲۰ صندوق زنان آغاز شده است. همچنین ۱۳ صندوق ملی منابع طبیعی با توافق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در قالب یک «صندوق ملی منابع طبیعی» ادغام می‌شوند.

مهدی‌دوست ادامه داد: سه صندوق ملی دیمزار، بذر و دانه‌های روغنی نیز در قالب «صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌ها در بخش زراعت» فعالیت خواهند کرد و انحلال صندوق فرآورده‌های لبنی کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره اصلاح ساختار صندوق‌های شهرستانی اظهار داشت: تعداد صندوق‌های شهرستانی از ۹۳ صندوق به ۳۰ صندوق کاهش می‌یابد؛ به‌عنوان نمونه، ۱۹ صندوق شهرستانی استان فارس پس از تجمیع در قالب چهار صندوق منطقه‌ای شمال، جنوب، شرق و غرب فعالیت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تأکید کرد: اصلاح ساختار به معنای توقف ایجاد صندوق‌های جدید نیست و در کنار کاهش تعداد صندوق‌ها، امکان تشکیل صندوق‌های تخصصی و محصول‌محور نیز وجود دارد.

وی در پایان گفت: پیشنهاد تشکیل صندوق‌های تخصصی از جمله صندوق حمایت از حوضه آبریز دریاچه ارومیه، صندوق‌های تولیدات گلخانه‌ای، نوغانداری، شهر مولد کشاورزی، زیتون و مرکبات در شرکت مادر تخصصی در حال بررسی است.