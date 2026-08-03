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کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با هدف هموار کردن مسیر تجارت دوجانبه و رفع موانع زیرساختی، پیش از سفر وزیر صمت و رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران برای شرکت در دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان از امروز دوشنبه 12 مرداد در اسلامآباد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، پاکستان بهعنوان پنجمین بازار صادراتی ایران، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه روابط اقتصادی دارد. مقامهای دو کشور با توجه به ظرفیتهای موجود، هدفگذاری کردهاند حجم تجارت دوجانبه ایران و پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در نخستین روز فعالیت این کمیته، کارگروههای تخصصی دو کشور در حوزههای حملونقل و ترانزیت، امور گمرکی، کشاورزی، همکاریهای مالی و بانکی، موافقتنامه تجارت آزاد، تجارت تهاتری، منطقه آزاد مشترک و مسائل تجاری دوجانبه تشکیل شد و راهکارهای رفع موانع موجود را بررسی کردند. پاکستان با جمعیتی حدود ۲۶۰ میلیون نفر، از یک سو بازار بزرگی برای کالاها و محصولات ایرانی به شمار میرود و از سوی دیگر میتواند در تأمین کالاهای اساسی، مواد غذایی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی ایران نقشآفرین باشد. همچنین، ظرفیت بنادر پاکستان میتواند برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات کالاهای مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد. دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با هدف بررسی راهکارهای توسعه و تسهیل مناسبات تجاری دو کشور و شناسایی ظرفیتهای جدید همکاری اقتصادی برگزار میشود که در در این سفر، نشستهای تخصصی و فنی میان نمایندگان دستگاههای مختلف اقتصادی دو کشور برگزار خواهد شد و موضوعات مرتبط با توسعه تجارت، حملونقل، گمرک، کشاورزی و صنعت مورد بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد. همچنین در حاشیه برگزاری این کمیته، نشستهایی با حضور فعالان بخش خصوصی ایران و پاکستان برگزار خواهد شد تا زمینه برای تقویت تعاملات تجاری و استفاده از ظرفیتهای موجود در روابط اقتصادی دو کشور فراهم شود. گفتنی است، دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان طی روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه در اسلامآباد برگزار میشود.