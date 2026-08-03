به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کیف پول ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای پرداخت خرد، امکان ثبت‌نام، شارژ موجودی، انتقال وجه، برداشت به حساب بانکی و خرید حضوری و غیرحضوری را برای کاربران فراهم کرده است.

کاربران می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری *98# و ثبت کد ملی همراه با سیم‌کارتی که به نام خودشان ثبت شده است، کیف پول خود را فعال کنند. شارژ کیف پول نیز از طریق وارد کردن اطلاعات کارت بانکی انجام می‌شود و موجودی آن از همان مسیر قابل مشاهده است.

انتقال وجه از طریق شماره تلفن همراه مقصد انجام می‌شود و کاربران برای برداشت موجودی و انتقال آن به حساب‌های بانکی، می‌توانند شماره شبای خود را ثبت کنند. نتیجه هر تراکنش نیز از طریق پیامک با سرخط IRANWALLET اعلام خواهد شد.

این خدمت در کنار موبایل‌بانک، اینترنت‌بانک، نرم افزارهای پرداخت موبایلی و خدمات کارت بانکی قابل استفاده است. خرید با کیف پول ایران از فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور، به شکل حضوری و غیرحضوری و از طریق برنامک‌های تارا، اسنپ، اونوا، آپ، تاپ و ۷۲۴ امکان‌پذیر است.

همچنین خرید نان در نانوایی‌های پخت دولتی با استفاده از برنامک نئوبیت پیش‌بینی شده است. بر اساس اعلام ارائه‌دهندگان این خدمت، در صورت بروز مغایرت در تراکنش‌ها، فرآیند رفع مغایرت به‌صورت برخط و حداکثر تا ۲۴ ساعت انجام می‌شود.