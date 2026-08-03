مدیرکل صنعت معدن و تجارت و معاون بنیاد شهید استان البرز با حضور در سامانه سامد به درخواست‌های مردم پاسخ دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، انصاری با بیان اینکه بیشتر تماس‌ها در حوزه تخلفات صنفی به ویژه نانوایان بود گفت: گران‌فروشی و رعایت نکردن نرخنامه؛ اضافه کردن غیرقانونی کنجد به نان برای افزایش قیمت و کیفیت نان از مهمترین موضوعات مطرح شده در تماس‌های امروز بود که بازرسی صنعت معدن و تجارت پیگیری می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید مطالبه گر باشند اظهار داشت: مردم از نانوایی‌ها درخواست نمی‌کنند که دستگاه پوز نانینو در اختیارشان قرار داده شود تا تعداد نان را انتخاب کنید و به همین علت نانوایی به علت افزایش کنجد به جای یک نان؛ دو تا سه نان را انتخاب و حساب می‌کند و مرتکب تخلف می‌شود.

انصاری از مردم خواست موارد تخلف اصناف مختلف را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند.

معاون بنیاد شهید استان هم گفت: بیشتر درخواست تماس گیرندگان مربوط به ثبت نام فرزندان در مدارس شاهد؛ تسهیلات اشتغال و مسائل مالی و پرداخت حقوق خانواده شهدا بود.

مرادی گفت: همه موارد مطرح شده از طریق مکاتبه با بخش‌های مختلف اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان پیگیری می‌شود و نتیجه به اطلاع درخواست کنندگان خواهد رسید.