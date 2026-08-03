به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر تا پایان هفته در اغلب نقاط استان (از جمله پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه) و بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی تداوم خواهد داشت.

محمد سبزه زاری افزود: همچنان طی امروز افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان تداوم خواهد داشت و سپس از فردا تا پایان هفته تا بخش‌های مرکزی و غربی هم گسترش می‌یابد. طی امروز تا پایان هفته افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات و تندباد باد‌های لحظه‌ای (طی ساعاتی از روز) در مناطق شرقی استان مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته امیدیه با ۵۱.۶ و ایذه با ۲۸.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۹.۶ و ۳۱.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.