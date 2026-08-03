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مصوبات یکصد و نوزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما مصوبات یکصد و نوزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد در تاریخ ۱۴۰۵.۰۵.۰۶ توسط رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.
در یکصد و نوزدهمین اجلاسیه شورایعالی استاندارد به ریاست معاون اول رئیسجمهور، پنج مصوبه مهم در حوزه استانداردهای ایمنی، انرژی، محیطزیست و خدمات تصویب شد.
بر اساس مصوبات ابلاغ شده، اجرای اجباری استانداردهای ملی مربوط به الزامات ایمنی انواع چراغها شامل چراغهای عمومی، توکار، خیابانی و جادهای و نورافکنها به تصویب رسید.
همچنین اجرای اجباری استاندارد ملی «نفت کوره؛ ویژگیها و روشهای آزمون» از سال ۱۴۰۷ تصویب شد و مقرر شد وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه، مسئول اجرای این استاندارد باشد و سازمان ملی استاندارد ایران نیز بر حسن اجرای آن نظارت کند.
در بخش دیگری از مصوبات، اجرای اجباری استاندارد ملی «وسایل کنترل آلایندگی جایگزین خودرو» به تصویب رسید و مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کاتالیست خودروها از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ملی استاندارد ایران واگذار شد.
شورایعالی استاندارد همچنین با درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اجرای اجباری استاندارد تعیین عیار مصنوعات و زیورآلات نقره را برای محصولات تولیدی صرفاً صادراتی لغو کرد.
در مصوبهای دیگر نیز، اجرای اجباری پنج استاندارد ملی در حوزه خدمات شامل اتاق مادر و کودک، مراکز پیشدبستانی و مهدکودک، هتلآپارتمانها، هتلها و خانههای سالمندان لغو شد و مقرر شد وزارتخانههای ذیربط، مقررات فنی این حوزهها را بر پایه استانداردهای معتبر بینالمللی تدوین و بر اجرای آن نظارت کنند.
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