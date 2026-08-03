به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمد اله‌داد در پانزدهمین مانور سراسری «مهتاب» در استان زنجان با بیان اینکه هدف اصلی این طرح افزایش بهره‌وری انرژی و مقابله با مصارف غیرمجاز است، گفت: بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی ناشی از انشعاب‌های غیرمجاز، سکونتگاه‌های غیررسمی، چاه‌های فاقد مجوز، استفاده ناصحیح از تعرفه‌های یارانه‌ای و استخراج غیرقانونی رمزارز است.

وی با اشاره به شناسایی موارد متعدد سوءاستفاده از برق رایگان اماکن مذهبی و تعرفه‌های حمایتی، بر لزوم برقراری انضباط در حکمرانی انرژی تأکید کرد و افزود: انرژی یارانه‌ای باید صرفاً در محل‌های مشمول قانون مصرف شود و هرگونه استفاده تجاری از این ظرفیت‌ها باید متوقف شود.

مدیرعامل توانیر همچنین از تشدید برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات جدید، فعالیت صنایع متخلف در صورت کشف ماینر با محدودیت‌های جدی از جمله تعلیق و ابطال پروانه فعالیت مواجه خواهد شد.

اله‌داد با قدردانی از تلاش نیرو‌های عملیاتی، انتظامی و قضایی در اجرای طرح مهتاب، حفظ ایمنی کارکنان و رعایت حقوق شهروندان را در اجرای مأموریت‌ها ضروری دانست و تأکید کرد: اگرچه اوج بار تابستان با همکاری مردم و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف با موفقیت پشت سر گذاشته شد، اما اقدامات کاهش تلفات و مقابله با مصارف غیرمجاز باید با قدرت ادامه یابد تا شبکه برق برای زمستان نیز با آمادگی کامل وارد دوره اوج مصرف شود.