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مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر استمرار طرح «مهتاب» برای مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی برق، از هدفگذاری کاهش بیش از ۳۵۰۰ مگاوات بار واقعی شبکه تا پایان تابستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمد الهداد در پانزدهمین مانور سراسری «مهتاب» در استان زنجان با بیان اینکه هدف اصلی این طرح افزایش بهرهوری انرژی و مقابله با مصارف غیرمجاز است، گفت: بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی ناشی از انشعابهای غیرمجاز، سکونتگاههای غیررسمی، چاههای فاقد مجوز، استفاده ناصحیح از تعرفههای یارانهای و استخراج غیرقانونی رمزارز است.
وی با اشاره به شناسایی موارد متعدد سوءاستفاده از برق رایگان اماکن مذهبی و تعرفههای حمایتی، بر لزوم برقراری انضباط در حکمرانی انرژی تأکید کرد و افزود: انرژی یارانهای باید صرفاً در محلهای مشمول قانون مصرف شود و هرگونه استفاده تجاری از این ظرفیتها باید متوقف شود.
مدیرعامل توانیر همچنین از تشدید برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات جدید، فعالیت صنایع متخلف در صورت کشف ماینر با محدودیتهای جدی از جمله تعلیق و ابطال پروانه فعالیت مواجه خواهد شد.
الهداد با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی، انتظامی و قضایی در اجرای طرح مهتاب، حفظ ایمنی کارکنان و رعایت حقوق شهروندان را در اجرای مأموریتها ضروری دانست و تأکید کرد: اگرچه اوج بار تابستان با همکاری مردم و اجرای برنامههای مدیریت مصرف با موفقیت پشت سر گذاشته شد، اما اقدامات کاهش تلفات و مقابله با مصارف غیرمجاز باید با قدرت ادامه یابد تا شبکه برق برای زمستان نیز با آمادگی کامل وارد دوره اوج مصرف شود.