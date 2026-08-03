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با همت گروه جهادی شهید مهدیه شهرستان شوش و بنیاد علوی شهرستان هفتکل استان خوزستان، زیارت اولیها راهی کربلای معلا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کانون رعیت المهدی مسجد جامع کوی ابوذر غفاری شهرستان شوش و با همت گروه جهادی شهید مهدیه شهرستان شوش استان خوزستان، تعدادی از زیارت اولیها راهی کربلای معلا شدند.
آنها سفر زیارتی و معنوی خود را به نیابت از رهبر شهید آغاز کردند.
همچنین به همت بنیاد علوی، تعدادی از زائر اولیها، راهی سرزمین عشق و دلدادگی شدند تا گامهای خود را به نیابت از رهبر شهید بردارند.