رسانه ملی امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه، با رویکرد‌های متفاوتِ اجتماعی و حماسی، به استقبال مخاطبان می‌رود؛ شبکه مستند با روایت میزبانی ایرانیان از زائران پاکستانی در مرز میرجاوه و رادیو فرهنگ به بازخوانی زندگی و رشادت‌های فرمانده شهید، حاج کاظم نجفی رستگار می پردازد.

دو روایت از ایثار و میزبانی در شبکه مستند و رادیو فرهنگ

دو روایت از ایثار و میزبانی در شبکه مستند و رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه مستند سیما در ادامه برنامه‌های خود، مستند «آمده‌ام که بشنوم» را ساعت ۱۶ امروز روی آنتن می‌برد.

این مستند با نگاهی به روند استقبال و پذیرایی از کاروان‌های زائران پاکستانی در مرز میرجاوه، جلوه‌هایی از فرهنگ میزبانی، همدلی و وحدت مسلمانان در مسیر پیاده‌روی اربعین را به تصویر می‌کشد.

این اثر ضمن نمایش تلاش نیرو‌های مردمی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، نقش گذرگاه میرجاوه را در این رویداد معنوی روایت می‌کند. بازپخش این مستند فردا ساعت ۱۱ خواهد بود.

در سوی دیگر، برنامه رادیویی «مستند فرهنگ» نیز امروز ساعت ۱۵:۳۰ به روایت زندگی و مجاهدت‌های شهید حاج کاظم نجفی رستگار اختصاص دارد.

این برنامه با تهیه‌کنندگی و گویندگی حمیرا فراتی، مروری بر مسیر زندگی این فرمانده دوران دفاع مقدس از تولد در شهر ری تا حضور در غائله کردستان، آموزش نیرو‌ها در فیروزکوه، و در نهایت شهادت در عملیات بدر خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از رادیو فرهنگ روی موج FM ۱۰۶ مگاهرتز دنبال کنند.