به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،منصوری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه شهربازی‌ها، اظهار کرد: طی چهار ماهه نخست سال، با همکاری شرکت‌های بازرسی، حدود ۴۰۰ وسیله بازی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت که نتیجه آن صدور گواهی، ارائه گزارش بازرسی یا پلمب تجهیزات بوده است. در این مدت ۱۲۱ وسیله بازی به دلیل نداشتن شرایط ایمنی لغو فعالیت شده‌ است.

وی درباره وضعیت شهربازی کیو خرم‌آباد گفت: این مجموعه به‌طور مستمر تحت نظارت اداره‌کل استاندارد قرار دارد و حتی به‌صورت شبانه نیز از آن بازرسی انجام می‌شود. برخی تجهیزات این مجموعه دارای گواهی استاندارد هستند و برخی دیگر به دلیل نواقص فنی پلمب شده‌اند.

منصوری با تأکید بر اینکه صدور گواهینامه پایان کار نظارت نیست، تصریح کرد: در بند ۱۳ گواهینامه استاندارد وسایل بازی به صراحت آمده که بهره‌بردار موظف است هر سه ماه یک‌بار بازرسی ادواری انجام دهد. در غیر این صورت گواهینامه از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

وی افزود: حتی اگر وسیله‌ای قبلاً موفق به دریافت گواهینامه استاندارد شده باشد، در صورت مشاهده نقص بحرانی یا انجام نشدن بازرسی‌های دوره‌ای، اعتبار آن لغو و از ادامه فعالیت جلوگیری خواهد شد.

رئیس اداره اندازه شناسی اداره کل استاندارد لرستان درباره استانداردسازی سالن‌ها و تجهیزات ورزشی نیز گفت: بخش زیادی از استانداردهای این حوزه جنبه تشویقی دارد و اجباری نیست، اما در صورت درخواست بهره‌برداران، استانداردهای لازم در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و شرکت‌های بازرسی نیز برای طی فرآیند ارزیابی معرفی می‌شوند.

منصوری با رد برخی اظهارات درباره صدور گواهی استاندارد برای آسانسورهای فاقد بیمه، اظهار کرد: داشتن بیمه یکی از مدارک الزامی برای صدور گواهینامه استاندارد آسانسور است و تا زمانی که بیمه‌نامه معتبر ارائه نشود، گواهی استاندارد صادر نخواهد شد.

وی با اشاره به نظارت بر آسانسورهای مراکز درمانی و دستگاه‌های اجرایی افزود: آسانسورهای بیمارستان‌ها به دلیل حجم بالای تردد، حساسیت ویژه‌ای دارند و در ماه‌های اخیر مکاتبات متعددی با دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای رفع نواقص انجام شده است.

منصوری ادامه داد: تنها در چهار ماه گذشته بیش از ۷۰ اخطار برای آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی صادر شده و از مدیران مربوطه خواسته‌ایم نسبت به تمدید گواهینامه یا رفع نواقص اقدام کنند.

وی تأکید کرد: خراب شدن آسانسور لزوماً به معنای غیراستاندارد بودن آن نیست؛ اتفاقاً سیستم‌های استاندارد در صورت بروز کوچک‌ترین ایراد، با فعال شدن سامانه‌های ایمنی از ادامه حرکت جلوگیری می‌کنند تا از وقوع حادثه جلوگیری شود.

منصوری افزود: کیفیت عملکرد آسانسورها ارتباط مستقیمی با عملکرد شرکت‌های سرویس و نگهداری دارد و این شرکت‌ها موظف هستند در طول اعتبار گواهینامه استاندارد، به‌صورت مستمر نسبت به سرویس تجهیزات اقدام کنند؛ به‌گونه‌ای که برای بیمارستان‌ها و مراکز پرتردد، بازدیدهای هفتگی و برای ساختمان‌های مسکونی، بازدیدهای ماهانه توصیه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر واحدهای طلافروشی اشاره کرد و گفت: کنترل ترازوهای طلافروشی‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود، زیرا دقت اندازه‌گیری در این صنف اهمیت بسیار بالایی دارد و حتی شرایط محیطی محل استقرار ترازو نیز در صحت اندازه‌گیری مؤثر است.

این مسئول در اداره کل استاندارد لرستان افزود: بر اساس برنامه سالانه سازمان ملی استاندارد، امسال حدود ۹۵ نمونه از مصنوعات طلا در استان نمونه‌برداری و برای تعیین عیار به آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده ارسال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: روی تمامی مصنوعات طلای استاندارد، کد شناسایی درج شده است که مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی، اصالت تولیدکننده را استعلام کنند.

منصوری با بیان اینکه در حال حاضر دو واحد تولید مصنوعات طلا در خرم‌آباد فعالیت دارند، گفت: این واحدها نیز به‌صورت مستمر تحت نظارت اداره‌کل استاندارد قرار دارند و کیفیت محصولات آن‌ها به شکل دوره‌ای ارزیابی می‌شود.

وی از تهیه گزارش تحلیلی اقدامات نظارتی اداره‌کل استاندارد لرستان خبر داد و گفت: این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت تا شهروندان در جریان عملکرد و اقدامات انجام شده برای ارتقای ایمنی و کیفیت کالاها و خدمات قرار گیرند.