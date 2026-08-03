احیای دامداریهای اشتهارد با تزریق ۲هزار میلیارد ریال تسهیلات
شهرستان اشتهارد به عنوان یکی از قطبهای کلیدی تولید گوشت قرمز در استان البرز، با حمایتهای ویژه جهاد کشاورزی و تزریق تسهیلات بانکی، در مسیر احیا و افزایش بهرهوری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، رئیس جهاد کشاورزی اشتهارد با اشاره به اهمیت راهبردی دامداریهای این شهرستان اظهار داشت: با توجه به آسیبهای وارد شده به زیرساختهای دامپروری این منطقه که در جنگ رمضان و فشارهای تحمیلی آن ایام ایجاد شد، برنامهای جامع برای بازسازی و احیای این واحدها در دستورکارقرار گرفت.
قوامی در ادامه افزود: مبلغی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای دامپروری شهرستان اختصاص یافت. این اقدام گامی مؤثر در جهت تقویت بنیه تولیدی بوده که منجر به احیای ۲۰ واحد دامداری راکد و همچنین تثبیت و ارتقای ظرفیت تولید نزدیک به ۱۰۰ واحد دامداری فعال در منطقه شده است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای بالقوه اشتهارد در تأمین پروتئین دامی استان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار رأس دام سنگین در دامداریهای این شهرستان پرورش داده میشود که نشاندهنده سهم قابلتوجه این منطقه در امنیت غذایی استان البرز است.
رئیس جهاد کشاورزی اشتهارد در بخش دیگری از سخنان خود، به چالشهای موجود بر سر راه تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین معضلات و دغدغههای دامداران شهرستان، تداوم روند واردات گوشت است که بازار فروش تولیدات داخلی را تحتالشعاع قرار داده است. بازنگری در سیاستهای واردات و حمایت از دامداران بومی، میتواند ضمن تقویت انگیزه پرورشدهندگان، امید به تداوم فعالیتهای تولیدی و توسعه اشتغال پایدار در این منطقه را بیش از پیش تقویت کند.