به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد گفت: تاکنون منازل ۱۸ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در این شهرستان مجهز به نیروگاه‌ های خورشیدی شده که در مجموع ظرفیتی به اندازه ۹۰ کیلووات تولید برق تجدیدپذیر ایجاد شده است.

محمدعلی قاینی بهلولی افزود: برای راه‌ اندازی این تعداد نیروگاه خورشیدی، حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات اشتغال‌ زایی بانک‌ ها و صندوق امداد ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره) صرف شده است.

وی ادامه داد: این نیروگاه‌ های خورشیدی از نوع ۵ کیلوواتی هستند و در پشت بام منازل مددجویان نصب می‌ شوند که اجرای این طرح، علاوه بر کمک به رفع ناترازی‌ های برق و توسعه انرژی‌ های پاک، زمینه افزایش درآمد پایدار و خوداتکایی جامعه تحت پوشش کمیته امداد را فراهم می‌ کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد بیان کرد: ۱۰۰ درصد نیروگاه‌ های خورشیدی خانگی در مناطق روستایی ایجاد شده و اجرای ۲۰ نیروگاه دیگر در این شهرستان مرزی تا پایان سال ۱۴۰۵ هدف‌ گذاری شده که نیازمند تأمین منابع اعتباری است.

قاینی بهلولی با بیان اینکه مراحل نصب و راه‌ اندازی نیروگاه‌ های خورشیدی توسط پیمانکار شرکت برق انجام می‌شود، تصریح کرد: این نیروگاه‌ های برق تجدیدپذیر به طور مستقیم به شبکه سراسری برق متصل هستند و وزارت نیرو، انرژی برق تولیدشده را به صورت تضمینی خریداری می‌ کند و مبلغ آن به حساب مددجو واریز می‌ شود.

وی اضافه کرد: هزینه اجرا و راه‌ اندازی نیروگاه‌ های خورشیدی در قالب تسهیلات به نرخ سال به مددجویان متقاضی پرداخت می‌ شود که می‌ توانند اقساط آن را از محل فروش برق بازپرداخت کنند.

قاینی بهلولی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌ های خورشیدی از برنامه‌ های مهم این نهاد اجتماعی در حوزه خودکفایی است، گفت: همچنین ۱۰۰ خانوار مددجو از تایباد در حوزه نیروگاه خورشیدی تجمیعی با مشارکت مددجویان شهرستان‌ های همجوار ورود کرده‌ اند که این نیروگاه به زودی در تربت جام به بهره‌ برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: اختصاص زمین و عرصه مناسب یکی از مهمترین موانع پیش رو در موضوع راه‌ اندازی نیروگاه‌ های تجمیعی در شهرستان تایباد است.

بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر در شهرستان تایباد تحت حمایت و پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.