رعایت نرخ‌های مصوب در توقفگاه های مرزی بویژه شلمچه، خط قرمز بازرسان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در ایام اربعین است و با متخلفان برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با تخلفات در پارکینگ‌های مرزی و مراکز امداد خودرو در خوزستان بصورت قاطع برخورد می شود.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به پایش مستقیم فرآیند خدمت‌رسانی در پارکینگ های مرزی، اظهار داشت: حفظ کرامت زائران و رعایت نرخ‌های مصوب، خط قرمز بازرسان این اداره‌کل در ایام اربعین است.

بهرام جباری با اشاره به حساسیت خدمات رسانی در پارکینگ‌های عمومی و مراکز امداد خودروی مستقر در مسیر تردد زائران، تأکید کرد: هیچ واحد صنفی یا خدماتی حق ندارد از فضای ایجاد شده برای افزایش غیرقانونی تعرفه‌ها یا کم‌کاری در خدمت‌رسانی سوءاستفاده کند. بازرسان مستقر در مرزها به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا رعایت نکردن نرخ‌نامه‌های ابلاغی، مراتب را بلافاصله به بازرسان مستقر در پایانه یا سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن به شکایت آنها رسیدگی شود.

معاون نظارت و بازرسی صمت خوزستان تصریح کرد: هدف ما در این ایام تنها نظارت نیست، بلکه تسهیلگری در خدمات‌رسانی و اطمینان از آرامش خاطر زائران است تا با کمترین دغدغه، سفر معنوی خود را به اتمام برسانند.