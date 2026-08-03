مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: با تأمین تدریجی منابع مالی، روند تسویه مطالبات کالابرگی فروشگاه‌ها بر اساس اولویت آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود پرداخت‌ها حداکثر به مدت ۴ هفته انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: با هدف تسویه به موقع مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی و در راستای اجرای دقیق ضوابط بودجه‌ای، فرآیند پرداخت مطالبات با تأمین تدریجی منابع مالی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تسویه حساب فروشگاه‌ها پس از وصول منابع قانون بودجه سال جاری انجام می‌شود، افزود: به محض تأمین منابع جدید، ابتدا بدهی‌های معوق بر اساس تاریخ ایجاد، تسویه می‌شود و بعد دیگر مطالبات به ترتیب زمانی پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه تاکنون مطالبات فروشگاه‌ها تا ۳۰ تیرماه تسویه شده است، گفت: با توجه به روند تدریجی تأمین منابع، پیش‌بینی می‌شود تسویه دیگر مطالبات هم در مدت ۲ تا ۴ هفته و تا پرداخت کامل مطالبات ادامه یابد.

علی لقمانی با تأکید بر اینکه تسریع در پرداخت مطالبات از اولویت‌های دولت است، افزود: علاوه بر نظارت مستمر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط هم روند تأمین منابع و تسریع در پرداخت‌ها را به صورت مستمر پیگیری می‌کنند.

وی گفت: رئیس‌جمهور هم دستورات لازم را برای تأمین منابع مالی را صادر کرده است که این امر عزم جدی دولت برای استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، حمایت از فروشگاه‌ها و حفظ اعتماد مردم و کاسبان در اجرای این طرح ملی را نشان می‌دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین از آغاز مرحله جدید شارژ اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: اعتبار سرپرستان خانوار بر اساس رقم آخر کد ملی و به صورت مرحله‌ای شارژ خواهد شد و خانوار‌هایی که رقم پایانی شماره ملی سرپرست خانوار، ۰، ۱ و ۲ است، از ۱۵ مرداد، خانوار‌هایی که رقم پایانی این شماره ۳، ۴، ۵ و ۶ است از ۲۵ مرداد و دیگر خانوار‌ها هم تا ۵ شهریور اعتبار خود را دریافت خواهند کرد.