کردستان در روز‌های اربعین، هم مسیر عبور است و هم میزبان

کردستان در روز‌های اربعین، هم مسیر عبور است و هم میزبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کاروان‌های حسینی از شهر‌های شمال‌غرب وارد کردستان می‌شوند و توقفی کوتاه دارند؛ برای استراحت، پذیرایی و ادامه مسیر به سمت مرز‌های خروجی کشور.

موکب‌های مردمی در مسیر، پذیرای زائرانی هستند که راهی کربلا شده‌اند.

اینجا و در سریش آباد، خدمت به زائران با مشارکت مردم و از سر ارادت به اهل‌بیت (ع) انجام می‌شود.

برای زائران، این موکب‌ها فقط محل توقف نیست.

فرصتی است برای تازه کردن نفس و دیدن جلوه‌ای از همدلی مردم کردستان.

موکب‌داران، شبانه‌روز در تلاش‌اند تا زائران با آرامش بیشتری مسیرشان را ادامه دهند.

برای آنان، مقصد زائران مهم است؛ فرقی نمی‌کند از کجا آمده‌اند و از کدام مرز عبور می‌کنند.

استانی که با موکب‌های مردمی و مهمان‌نوازی مردمش، بخشی از مسیر زائران اربعین را همراهی می‌کند.