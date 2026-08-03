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استان کردستان تنها میزبان زائرانی که مرز باشماق را برای سفر اربعین انتخاب کردهاند نیست بلکه این استان در مسیر عبور زائران شمالغرب کشور به دیگر مرزهای اربعینی هم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کاروانهای حسینی از شهرهای شمالغرب وارد کردستان میشوند و توقفی کوتاه دارند؛ برای استراحت، پذیرایی و ادامه مسیر به سمت مرزهای خروجی کشور.
موکبهای مردمی در مسیر، پذیرای زائرانی هستند که راهی کربلا شدهاند.
اینجا و در سریش آباد، خدمت به زائران با مشارکت مردم و از سر ارادت به اهلبیت (ع) انجام میشود.
برای زائران، این موکبها فقط محل توقف نیست.
فرصتی است برای تازه کردن نفس و دیدن جلوهای از همدلی مردم کردستان.
موکبداران، شبانهروز در تلاشاند تا زائران با آرامش بیشتری مسیرشان را ادامه دهند.
برای آنان، مقصد زائران مهم است؛ فرقی نمیکند از کجا آمدهاند و از کدام مرز عبور میکنند.
استانی که با موکبهای مردمی و مهماننوازی مردمش، بخشی از مسیر زائران اربعین را همراهی میکند.