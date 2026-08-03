به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرهنگ فرج اله اسدالهی گفت: با توجه به وصول چندین فقره پرونده کلاهبرداری اموال شهروندان اعم از تلفن همراه و کنسول بازی در بستر سایت دیوار از طریق ارسال رسید‌های پرداخت فیک و جعلی در شهرستان فردیس رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان فردیس قرار گرفت.



وی افزود: در ادامه تحقیقات ماموران مشخص شد متهم موردنظر از طریق سیم کارت‌های مختلف به نام افراد غیر اقدام به تماس با شهروندانی که اگهی فروش در سایت دیوار گذاشته‌اند کرده و با فریب فروشنده و با ارسال رسید جعلی درخواست ارسال کالا و بسته را کرده و پس از ارسال کالا توسط شهروندان و در بعضی موارد شخص متهم در محل حاضر و شخصا کالا را دریافت و متواری می‌ شود و پس از گذشت ساعتی متوجه عدم واریز وجه به حساب اشخاص و جعلی بودن رسید شدند.





وی ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات گسترده و بررسی‌های لازم، سرانجام هویت متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش در یکی از نقاط شهرستان فردیس دستگیر کردند.

متهم دستگیر شده تاکنون به ۹ فقره کلاهبرداری اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تاکنون تعداد ۷ نفر شاکی پرونده از شهرستان‌های همجوار شناسایی و میزان کلاهبرداری صورت گرفته ۸ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال برآورد شده است به شهروندان توصیه کرد: حتماً سرویس پیامکی بانک خود را فعال کرده تا در صورت واریز وجه پیامک انتقال را دریافت کنند، همچنین به سرشماره واریز نیز توجه نمایند تا جعلی نباشد و هنگامی‌که از واریز وجه اطمینان حاصل کردند کالای خریداری شده را تحویل دهند.