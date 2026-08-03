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سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در یکی از مسیرهای شهر تبریز، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادینیا اظهار کرد: امروز در پی برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در مسیر راهآهن به سمت قراملک، مقابل پمپبنزین دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این سانحه ۲ مرد حدود ۵۰ و ۶۵ ساله دچار آسیبدیدگی شدند که متأسفانه یکی از آنان به علت شدت جراحات در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.
شادینیا ادامه داد: مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و خدمات فوریتهای پزشکی، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان آیتالله طالقانی تبریز منتقل شد.