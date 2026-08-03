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استارتاپ چینی «دیپسیک» با عرضه مدل جدید V4-Flash، استانداردهای هزینه در صنعت هوش مصنوعی را تغییر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، مؤسسه پژوهشی «آرتیفیشال آنالیسیس» اعلام کرد: مدل V۴-Flash در مقایسه با رقبایی نظیر اپنایآی، آنتروپیک و مونشات، هزینهای بهمراتب پایینتر دارد. بر اساس آمارهای منتشر شده، میانگین هزینه اجرای آزمونهای استاندارد برای این مدل حدود ۰.۰۳ دلار است؛ در حالی که این رقم برای مدلهایی مانند GPT-۵.۶ Sol حدود ۱.۸۶ دلار و برای Claude Fable ۵ به ۳.۱۵ دلار میرسد.
نکته قابل توجه این است که دیپسیک توانسته است این کاهش شدید هزینه را بدون افت کیفیت شدید به دست آورد، بهطوری که عملکرد V۴-Flash همسطح مدل Gemini ۳.۶ Flash گوگل ارزیابی شده است. این شرکت که در حال آمادهسازی برای عرضه اولیه سهام (IPO) است، همزمان در حال توسعه نسخه قدرتمندتر V۴-Pro است تا جایگاه خود را در رقابت شدید شرکتهای فناوری چینی تثبیت کند.