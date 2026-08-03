پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت:دومین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به حساب مشمولان واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حشمتالله سلیمانی، با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی بانک عامل، دومین مرحله وام بازنشستگان کشوری امروز به حساب مشمولان این مرحله واریز شد.
سلیمانی افزود: این تسهیلات با مبلغ ۷۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد پرداخت میشود. همچنین مرحله نخست وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری ۲۴ تیرماه برای مشمولان مرحله نخست واریز شده بود.