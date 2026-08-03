رئیس فرهنگستان علوم با تأکید بر نقش جهاددانشگاهی در پیشرفت علمی و فناورانه کشور، گفت: جهاددانشگاهی از زمان شکل‌گیری تاکنون با تکیه بر ظرفیت دانشمندان و جوانان دانشگاهی، دستاورد‌های بسیاری برای کشور رقم زده و امروز نیز باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در آستانه ۱۶ مرداد چهل و ششمین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی، با اشاره به جایگاه این نهاد اظهار کرد: جهاددانشگاهی نماد موفقیت‌های کشور بعد از انقلاب فرهنگی است و از زمانی که این نهاد شکل گرفت، مجموعه‌ای از جوانان دانشگاهی و دانشمندان کشور با انگیزه پیشرفت ایران عزیزمان تلاش کردند.

وی با بیان اینکه حاصل این تلاش‌ها طی سال‌های طولانی دستاورد‌های قابل توجهی برای جهاددانشگاهی و کشور به همراه داشته است، افزود: جهاددانشگاهی در طول سال‌های پس از انقلاب فرهنگی توانسته در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کند و بخشی از موفقیت‌های کشور مرهون تلاش‌های این مجموعه است.

رئیس فرهنگستان علوم بر ضرورت حمایت و تقویت جهاددانشگاهی تأکید کرد و گفت: امروز جهاددانشگاهی هم باید پشتیبانی و هم تقویت شود و طرح‌های بزرگ و مؤثری که می‌تواند پیشرفت کشور را تضمین کند، به این نهاد واگذار شود.

مخبر دزفولی ادامه داد: من می‌دانم که جهاددانشگاهی هم قدرت علمی لازم را دارد، هم از ظرفیت دانشمندان برخوردار است و هم از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توانایی لازم برای اجرای طرح‌های بزرگ و مؤثر را دارد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های جهاددانشگاهی در اجرای طرح‌های علمی و فناورانه، تصریح کرد: این مجموعه در زمره مجموعه‌های موفق کشور بوده و توانسته است در بسیاری از دولت‌ها نیز مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس فرهنگستان علوم با تأکید بر اینکه حمایت از جهاددانشگاهی باید در کنار تلاش و فعالیت خود این نهاد دنبال شود، گفت: ما باید کار کنیم و دولت نیز از این تلاش‌ها حمایت کند. مهم این است که تلاش کنیم؛ جهاددانشگاهی نیز مجموعه‌ای است که به صورت خودجوش تلاش می‌کند و مطمئناً سایر ارکان نظام نیز از آن حمایت خواهند کرد.

مخبر دزفولی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه جهاددانشگاهی برای پیشبرد برنامه‌های کشور تأکید کرد.