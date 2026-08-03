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اعتصاب مهمانداران شرکت هواپیمایی وست جت کانادا موجب لغو ۶۰۰ پرواز و سردرگمی مسافران شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سی بی اس نیوز، اعتصاب مهمانداران شرکت هواپیمایی وست جت کانادا موجب لغو ۶۰۰ پرواز و سردرگمی مسافران شد. در پی آغاز اعتصاب مهمانداران، حدود ۶۰۰ پرواز هواپیمایی وستجت لغو شده است.
با اینکه، روی تابلوها نوشته شده که باید با شرکت تماس گرفت، اما همانطور که میشنوید، هیچکس پاسخگوی شماره تماس اعلامشده نیست.
اعتصاب کارکنان بیشتر به علت مشکلات مالی و پرداخت نشدن حقوقشان است که در تابلوهایی که در دست داشتند نوشته بودند: حقوق را پرداخت کنید، شعار مرکزی این اختلاف است. اتحادیه هم این کارکنان هم اعلام کردند: شرکت هواپیمایی «وِست جت» برای فعالیتهای زمینی (مثلا برای مراحل سوار و پیاده کردن مسافران و بازرسیهای امنیتی) مهمانداران حقوقی پرداخت نمیکند.
مدیریت این شرکت هواپیمایی هم مدعی است: پیشنهادی ارائه داده که تحولی در ساختار حقوقی ایجاد میکند و شامل پرداخت دستمزد اضافی برای تمام ساعات کار است تا دغدغههای اتحادیه برطرف شود. این شرکت اعلام کرده: که دستمزد کارکنان برای تمام وظایف محوله، از طریق یک نظام پیچیده «ساعت اعتباری» محاسبه میشود که در نهایت به افزایش کل دریافتی آنان میانجامد.
سال گذشته، مهمانداران «ایر کانادا»، ۱۲ ساعت پس از آغاز اعتصاب خود، دستور دولت برای بازگشت به کار را نپذیرفتند و آن را ناقض حقوق قانون اساسی خود دانستند. تا این لحظه نشانهای از مداخله دولت دیده نشده. وزیر کارهم گفته: که این اعتصاب اتفاقی ناامیدکننده است، اما تأکید کرده که پایدارترین توافقها سر میز مذاکره حاصل میشود. مهمانداران وستجت نیز با این موضع موافقند.
چندین فرودگاه از مسافران وستجت خواستهاند از مراجعه به فرودگاه خودداری و اطلاعات لازم را تلفنی از این شرکت پیگیری کنند. برخی فرودگاهها مانند فرودگاه بینالمللی ونکوور، شمار کارکنان خود را در پایانهها افزایش دادهاند تا به موج مسافران خسته و سرگردان کمک کنند. این شرکت همچنین مهلت تغییر یا لغو رایگان بلیتها را تا ۶ اوت تمدید کرده است. با این حال، کارشناسان توصیه میکنند که مسافران منتظر نمانند و خود اقدام کنند.