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تهیهکننده ویژهبرنامه تلویزیونی «باید برخاست» از تغییر رویکرد این برنامه، پویش نیابت از «آقای شهید ایران»، روایتهای تازه اربعین و تلاش برای تقویت وفاق ملی در قاب رسانه میگوید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژهبرنامه اربعینی «باید برخاست» امسال با هویتی تازه روی آنتن رفته؛ برنامهای که علاوه بر پوشش آیین عظیم پیادهروی اربعین، تلاش دارد با نگاهی متفاوت به مفهوم خدمت، همبستگی ملی و مشارکت مردمیبپردازد.
تهیهکننده این برنامه معتقد است تغییر نام از «ایران در مسیر حسین (ع)» به «باید برخاست»، تنها یک تغییر ظاهری نیست، بلکه پیامی متناسب با شرایط امروز جامعه و دعوتی برای ادامه مسیر خدمت است.
حمیدرضا صابونی درباره علت این تغییر گفت: عنوان «ایران در مسیر حسین (ع)» طی سالهای گذشته توصیفگر حرکت عظیم مردم ایران در مسیر اربعین بود؛ عنوانی که تصویری از حضور گسترده مردم در این اجتماع بزرگ معنوی ارائه میکرد؛ اما امسال احساس شد که شرایط جامعه نیازمند ادبیاتی متفاوت است؛ ادبیاتی که از توصیف عبور کرده و مردم را به حرکت و کنش دعوت کند.
به گفته وی، «باید برخاست» یک فراخوان برای ادامه دادن راه خدمت، حفظ انسجام ملی و زنده نگه داشتن شعائر حسینی است.
صابونی معتقد است فضای معنوی و احساسی امسال، بهویژه پس از حادثه تلخ شهادت «آقای شهید ایران»، اقتضا میکرد که برنامه با لحنی انگیزه بخشتر و حماسیتر با مخاطبان سخن بگوید.
تهیهکننده «باید برخاست» یکی از مهمترین تفاوتهای برنامه امسال را شکلگیری پویش «نیابت از آقای شهید ایران» عنوان میکند؛ پویشی که به گفته وی تلاش دارد میان فرهنگ اربعین و فرهنگ قدردانی از خادمان مردم پیوندی عمیقتر برقرار کند.
صابونی توضیح داد: در این پویش، هر قدم زائران در مسیر نجف تا کربلا و حتی هر سلام و دعای کسانی که امکان حضور در این سفر را ندارند، میتواند به نیابت از «آقای شهید ایران» ثبت شود. به همین دلیل تلاش شده است زمینه مشارکت برای همه مردم، چه زائران و چه جاماندگان اربعین، فراهم باشد.
به گفته وی، برنامه امسال همچنین نگاه ویژهای به جلوههای برادری و میزبانی مردم عراق دارد؛ مردمیکه در بزنگاههای مختلف، از جمله روزهای بدرقه و میزبانی از پیکر مطهر رهبر شهید، صحنههایی از همدلی و محبت را رقم زدند که میتواند برای مخاطبان ایرانی نیز شنیدنی و تأثیرگذار باشد.
صابونی ادامه داد : یکی از این روایتها، ثبت خاطرات و احساسات عشایر، موکبداران و زائران عراقی است؛ کسانی که از زاویه نگاه خود، تجربه همراهی با زائران ایرانی و ارادتشان به فرهنگ عاشورا را روایت میکنند.
به گفته وی، بخش دیگری از برنامه نیز متناسب با تغییر ذائقه رسانهای مخاطبان طراحی شده است. در این بخش، ویدئوهای عمودی، استوریها و فیلمهای کوتاهی که زائران با تلفن همراه خود از مسیر اربعین ثبت کردهاند، روی آنتن خواهد رفت تا روایت اربعین از دریچه نگاه مردم نیز دیده شود.
تهیهکننده «باید برخاست» تأکید کرد که مهمترین اصل در طراحی فصل جدید، توجه به وفاق ملی بوده است. به همین دلیل، در انتخاب مهمانان از حضور چهرههای حاشیهدار یا افرادی که بیش از هر چیز با اختلافات سیاسی شناخته میشوند، پرهیز شده است.
صابونی افزود: تلاش شده است از شخصیتهایی دعوت شود که به واسطه خدمت، محبوبیت اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی و مردمیشناخته میشوند؛ چرا که به اعتقاد عوامل برنامه، حفظ اتحاد و انسجام ملی مهمترین میراث و توصیه شهید خدمت است.
به گفته وی، این نگاه در بخشهای مختلف برنامه نیز جریان دارد و تلاش شده است راههای ساده مشارکت مردم در فرهنگ خدمترسانی اربعین معرفی شود تا هر مخاطبی احساس کند میتواند در این حرکت معنوی سهمی داشته باشد.
اگرچه نام برنامه تغییر کرده، اما تهیهکننده معتقد است شعار «ایران در مسیر حسین (ع)» همچنان روح حاکم بر تمام بخشهای برنامه است.
صابونی توضیح داد: این شعار در قالب پویشهای مردمیبرنامه تجلی پیدا کرده است؛ پویشهایی که از مردم دعوت میکنند با نیابت از زیارت، قرائت قرآن، ذکر صلوات، اهدای صدقه و دیگر اعمال خیر، در این مسیر معنوی مشارکت کنند.
به اعتقاد وی، پیام اصلی برنامه آن است که اربعین تنها یک سفر نیست، بلکه مسیری مشترک برای همه مردم ایران است؛ مسیری که از هیئتهای کوچک محلی آغاز میشود و تا جاده نجف و کربلا امتداد پیدا میکند و همه را حول محور محبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گرد هم میآورد.
تهیهکننده «باید برخاست» در پایان، همراهی مخاطبان در سالهای گذشته را مهمترین سرمایه این برنامه دانست و گفت: استقبال گسترده مردم از بخشهای مشارکتی، مسیر طراحی فصل جدید را روشن کرده است.
به گفته صابونی، ارتباط با مخاطبان سالهای گذشته حفظ شده و از طریق پیامک، از آنان برای حضور در پویش نیابت امسال دعوت شده است. همچنین زبان برنامه نسبت به گذشته سادهتر و صمیمیتر شده و سهم بیشتری از آنتن به روایتهای مردمی و قالبهای نوین رسانهای اختصاص یافته است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز میلیونها زائر، خود راویان اربعین هستندو ما فقط تلاش میکنیم این روایتهای صادقانه را در قاب تلویزیون کنار هم قرار دهیم تا تصویر کاملتری از بزرگترین اجتماع عاشقان امام حسین (ع) پیش روی مخاطبان قرار بگیرد.