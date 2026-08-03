رئیس‌جمهور چین در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶، این فناوری را موتور تحول اقتصادی و اجتماعی جهان خواند و از بسته جدید همکاری‌های بین‌المللی پکن شامل آموزش پنج هزار نفر، ایجاد مراکز همکاری منطقه‌ای و تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ و نشست عالی‌رتبه حکمرانی جهانی هوش مصنوعی که ۱۷ ژوئیه در شانگهای برگزار شد، هوش مصنوعی را یکی از مهم‌ترین موتور‌های تحول اقتصادی و اجتماعی جهان دانست و گفت: توسعه این فناوری علاوه بر ایجاد فرصت‌های گسترده، چالش‌های جدیدی در حوزه امنیت، اخلاق، عدالت و حکمرانی جهانی ایجاد کرده است که نیازمند پاسخ مشترک جامعه بین‌المللی است.

رئیس‌جمهور چین با اشاره به برنامه‌های کشورش در حوزه توسعه هوش مصنوعی اعلام کرد: صنایع اصلی اقتصاد هوشمند چین اکنون ارزشی بیش از یک تریلیون یوان دارند و اجرای طرح «هوش مصنوعی پلاس» موجب گسترش کاربرد این فناوری در صنایع، خدمات و زندگی روزمره شده است.

وی همچنین از تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی (WAICO) در شانگهای به عنوان گامی مهم برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی یاد کرد و آن را پاسخی به مطالبات کشور‌های جنوب جهانی برای مشارکت عادلانه در توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی دانست.

شی جین‌پینگ در پایان، از بسته جدید همکاری‌های بین‌المللی چین در حوزه هوش مصنوعی رونمایی کرد و گفت: پکن طی پنج سال آینده، پنج هزار فرصت آموزشی و کارگاه تخصصی برای کشور‌های در حال توسعه فراهم خواهد کرد، مراکز همکاری بین‌المللی کاربرد‌های هوش مصنوعی را با همکاری اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC)، سازمان همکاری شانگهای و بریکس ایجاد خواهد کرد و سامانه هوشمند هشدار‌های هواشناسی «MAZU» را در اختیار ۳۰ کشور قرار می‌دهد.