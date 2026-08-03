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اردوى تیم ملى کشتى آزاد ۱۶ تا ۲۵ مرداد در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) على یحیى پور (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) مهدی رحیمی (البرز)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلى (مازندران) ابراهیم الهی (مازندران) محمدعلی عموزاد (مازندران)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانى (مازندران) یونس امامى (تهران) علی کرمپور (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى (مازندران) مهدی یوسفی (تهران) عادل پناهیان (مازندران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمى (کردستان)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى (مازندران) امیرعلى آذرپیرا (تهران) ابوالفضل بابالو (تهران) حسین مفیدی (مازندران)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی) محمدرضا لطفی (مازندران)
سرمربى: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینى - مهدى تقوى - فرید دژم خوى - فرشید قبادى - مصطفى آقاجانى
مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ
بدنساز: آقاعلى قاسم نیان
تغذیه و مکمل: یوسف عمید
مربیان تیم امید: سعید احمدی (مازندران) مصطفی قیاسی (لرستان)
ماساژور: سجاد امیرى
آنالیزور: سعید ابراهیمى
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى
سرپرست: محمدجواد یزدانى نیا