به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) على یحیى پور (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) مهدی رحیمی (البرز)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران)

٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلى (مازندران) ابراهیم الهی (مازندران) محمدعلی عموزاد (مازندران)

٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانى (مازندران) یونس امامى (تهران) علی کرمپور (تهران)

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى (مازندران) مهدی یوسفی (تهران) عادل پناهیان (مازندران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)

٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمى (کردستان)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى (مازندران) امیرعلى آذرپیرا (تهران) ابوالفضل بابالو (تهران) حسین مفیدی (مازندران)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی) محمدرضا لطفی (مازندران)

سرمربى: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینى - مهدى تقوى - فرید دژم خوى - فرشید قبادى - مصطفى آقاجانى

مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ

بدنساز: آقاعلى قاسم نیان

تغذیه و مکمل: یوسف عمید

مربیان تیم امید: سعید احمدی (مازندران) مصطفی قیاسی (لرستان)

ماساژور: سجاد امیرى

آنالیزور: سعید ابراهیمى

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى

سرپرست: محمدجواد یزدانى نیا