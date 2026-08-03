رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: اجرای طرح مدیریت تغذیه بهینه، عملکرد گندم آبی را ۲۴ درصد و گندم دیم را ۳۲ درصد افزایش داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور از نتایج اجرای طرح «مدیریت تغذیه بهینه و تلفیقی بر تولید گندم آبی و دیم با رهیافت مشارکتی» خبر داد و گفت: مدیریت علمی و متوازن تغذیه گندم، نقش مؤثری در افزایش عملکرد مزارع و ارتقای بهره‌وری تولید دارد.

هادی اسدی رحمانی افزود: این طرح از سال ۱۴۰۱ با همکاری معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و تاکنون در ۶۵۲ سایت، شامل ۳۹۵ مزرعه گندم آبی و ۲۵۷ مزرعه گندم دیم، در سطحی بیش از ۱۳۰ هکتار در نقاط مختلف کشور اجرا شده است.

وی با اشاره به مشارکت ۷۹۵ نفر از کارشناسان، محققان مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در اجرای این طرح، گفت: این همکاری زمینه انتقال یافته‌های پژوهشی و دستورالعمل‌های علمی به عرصه تولید را فراهم کرده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با بیان اینکه نتایج طرح تأیید شده است، افزود: میانگین افزایش عملکرد در مزارع گندم آبی ۲۴.۳۴ درصد و در مزارع گندم دیم ۳۲.۰۳ درصد، در مقایسه با مزارع شاهد، ثبت شده است.

اسدی رحمانی گفت: دستورالعمل اجرایی این طرح بر اساس آخرین یافته‌های تحقیقاتی تدوین شده و اجرای پایلوت‌های تغذیه‌ای در مزارع با مشاوره فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور و مشارکت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها انجام می‌شود.

وی تأمین منابع مالی متناسب با شرایط اجرایی و حمایت معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی را برای تداوم و توسعه این طرح ضروری دانست و افزود: استمرار این برنامه می‌تواند به تعمیم مدیریت تغذیه بهینه و تلفیقی گندم در سطح کشور و تقویت تولید این محصول راهبردی کمک کند.