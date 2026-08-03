بازرسان طرح فواد به تأمین اجتماعی استان البرز رفتند
به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات و با هدف بررسی دقیق روند اجرای طرح «فواد» در واحدهای اجرایی، بازرسان طرح فواد روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور در ادارهکل تأمین اجتماعی استان البرز، روند اجرای این طرح و نحوه ارائه خدمات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، این بازدید با همراهی رئیس اداره بازرسی ادارهکل تأمین اجتماعی استان البرز انجام شد و طی آن، نحوه اجرای فرآیندهای مرتبط با طرح فواد، میزان رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه، کیفیت عملکرد واحدها و چگونگی ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان بررسی شد.
بازرسان در جریان این حضور، ضمن بررسی میدانی فرآیندها و گفتوگو با مسئولان و کارکنان، بر اجرای دقیق، منسجم و باکیفیت طرح فواد، تسریع در فرآیندهای خدمترسانی، افزایش رضایتمندی مخاطبان و رعایت حقوق بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران تأکید کردند.
همچنین نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود در روند اجرای طرح بررسی و بر استمرار نظارتهای تخصصی و پایش فرآیندها بهمنظور ارتقای سطح خدمترسانی و افزایش بهرهوری تأکید شد.
این بازدید به منظور بهبود مستمر کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مخاطبان و حرکت به سمت ارائه خدمات سریعتر، دقیقتر و مطلوبتر انجام شد.