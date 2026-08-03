عضو هیئت علمی و استادیار انگل‌شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در پیشگیری از بیماری‌های انگلی دستگاه گوارش، گفت: این بیماری‌ها از جمله مشکلات شایع سلامت هستند که معمولاً از طریق مصرف آب آشامیدنی ناسالم، مواد غذایی آلوده، سبزیجات شسته‌نشده و دست‌های آلوده به بدن منتقل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی جمشیدی، عضو هیئت علمی و استادیار انگل‌شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان با اشاره به شایع‌ترین بیماری‌های انگلی دستگاه گوارش افزود: آمیبیازیس، ژیاردیازیس، کرمک، آسکاریس، کرم نواری، کرم قلاب‌دار و تریکیوریازیس از مهم‌ترین این بیماری‌ها هستند که می‌توانند با علائمی مانند درد و دل‌پیچه شکمی، اسهال یا یبوست، تهوع و استفراغ، نفخ، کاهش وزن، خستگی، ضعف، خارش اطراف مقعد و کم‌خونی همراه باشند.

دکتر جمشیدی با بیان اینکه انتقال این بیماری‌ها عمدتاً از طریق مصرف آب و غذای آلوده، شست‌وشوی ناکافی میوه و سبزیجات، رعایت نکردن بهداشت دست‌ها، تماس با خاک آلوده، مصرف گوشت خام یا نیم‌پز و همچنین تماس با افراد آلوده صورت می‌گیرد، اظهار کرد: رعایت اصول بهداشت فردی و عمومی نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از ابتلا به این بیماری‌ها دارد.

وی شست‌وشوی دست‌ها با آب و صابون پیش از صرف غذا و پس از استفاده از سرویس بهداشتی، ضدعفونی کامل میوه‌ها و سبزیجات، استفاده از آب آشامیدنی سالم، پخت کامل گوشت و سایر مواد غذایی، کوتاه نگه داشتن ناخن‌ها، پرهیز از مصرف مواد غذایی آلوده و تاریخ‌گذشته، خودداری از راه رفتن با پای برهنه روی خاک آلوده، حفظ پاکیزگی محیط زندگی و آموزش بهداشت فردی به کودکان را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری برشمرد.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به علائم بیماری‌های انگلی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش این عوامل در بروز اختلالات گوارشی و عوارض ناشی از آن، مراجعه به پزشک در صورت مشاهده علائم و رعایت بهداشت فردی، استفاده از آب آشامیدنی سالم و غذای بهداشتی، مؤثرترین راهکار برای کاهش شیوع این بیماری‌ها و ارتقای سلامت جامعه است.