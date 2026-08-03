آتش‌سوزی بخشی از تالاب بین‌المللی امیرکلایه که عصر روز یکشنبه رخ داده بود، با حضور به‌موقع محیط‌بانان، نیرو‌های انتظامی و مشارکت اهالی منطقه، پس از چهار ساعت عملیات مستمر به طور کامل مهار شد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما آتش‌سوزی بخشی از تالاب بین‌المللی امیرکلایه که عصر روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ رخ داده بود، با حضور به‌موقع محیط‌بانان، کارشناسان محیط زیست، مسئولان محلی، نیرو‌های انتظامی و مشارکت اهالی منطقه، پس از چهار ساعت عملیات مستمر به طور کامل مهار شد.

علی امیری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان گفت: بخشی از پوشش گیاهی تالاب بین‌المللی امیرکلایه در حدفاصل روستا‌های حسنبکنده و سحرخیزمحله دچار آتش‌سوزی شد بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، با هماهنگی فرماندار شهرستان لاهیجان و بخشدار رودبنه، عملیات اطفای حریق با حضور محیط‌بانان پاسگاه سرمحیط‌بانی امیرکلایه، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان، دهیاران، اعضای شورا‌های اسلامی، نیرو‌های انتظامی و مشارکت اهالی روستا‌های منطقه آغاز شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان با اشاره به تلاش مستمر نیرو‌های عملیاتی خاطرنشان کرد: با اقدامات سریع و هماهنگ انجام شده، از سرایت آتش به سایر بخش‌های تالاب جلوگیری شد و سرانجام آتش‌سوزی در ساعت ۲۱ همان روز به طور کامل مهار شد.

امیری با بیان اینکه در این حادثه حدود ۵۰۰ مترمربع از پوشش گیاهی تالاب دچار حریق شد، تصریح کرد: با توجه به شواهد موجود، احتمال عمدی بودن این آتش‌سوزی وجود دارد و بررسی‌های کارشناسی و تحقیقات لازم برای تعیین علت دقیق وقوع حادثه در دست انجام است.

او ضمن قدردانی از همکاری فرمانداری، بخشداری، نیرو‌های انتظامی، دهیاران، شورا‌های اسلامی، مردم محلی، محیط‌بانان و تمامی عوامل حاضر در عملیات اطفای حریق، نقش مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی را در جلوگیری از گسترش آتش و حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند بسیار مؤثر دانست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان در پایان با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل گرم سال، از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران محلی خواست از روشن کردن آتش در حاشیه تالاب‌ها و هرگونه اقدام آتش‌زا خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست، نیرو‌های امدادی یا مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا از بروز خسارات گسترده به منابع طبیعی و زیستگاه‌های ارزشمند منطقه جلوگیری شود.