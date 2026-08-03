مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح برنامه‌ها و اقدامات ستاد اربعین وزارت آموزش و پرورش ، از فعالیت ۹۸ موکب این وزارتخانه در مسیر راهپیمایی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میکائیل باقری در برنامه «خط ویژه آموزش» که در آستانه اربعین حسینی با همین موضوع برگزار شد، گفت: این ستاد سه هدف : نخست، تسهیل شرایط حضور و بهره‌مندی زائران به‌ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان در مسیر راهپیمایی اربعین؛ دوم، تولید و انتشار محتواهای فرهنگی، تربیتی و تبیینی متناسب با ذائقه مخاطبان و شرایط روز و سوم، ارائه خدمات فرهنگی، تربیتی و تبیینی در مواکب وزارت آموزش و پرورش را دنبال می‌کند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اهداف و برنامه‌های ستاد اربعین این وزارتخانه با قدردانی از همکاری استان‌های درگیر در برگزاری راهپیمایی اربعین افزود: استان‌های فعال در مسیر راهپیمایی اربعین همکاری بسیار خوبی با ستاد اربعین وزارت آموزش و پرورش داشته‌اند و با همراهی آنان ، ۹۸ موکب آموزش و پرورش در مسیر راهپیمایی اربعین فعال است .

باقری گفت : بخش قابل توجهی از این مواکب به‌صورت خودجوش و داوطلبانه و با مشارکت دانش‌آموزان فعالیت می‌کنند و تعدادی از آن‌ها نیز با مواکب عمومی تلفیق شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی و دانش‌آموزی در رویداد بزرگ اربعین حسینی است.

وی با اشاره به دانش‌آموزانی که به هر دلیل امکان حضور در مسیر راهپیمایی اربعین را ندارند، افزود : دانش‌آموزانی که توفیق حضور در راهپیمایی اربعین را پیدا نکرده‌اند، می‌توانند در راهپیمایی جاماندگان اربعین شرکت کنند و از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش همچنین از اجرای فعالیت های فرهنگی در پیام‌رسان شاد خبر داد و گفت : برای دانش‌آموزانی که امکان حضور در مسیر اربعین را ندارند، بازدید مجازی از حرم‌ مطهر اباعبدالله الحسین (ع) در پیام‌رسان شاد پیش‌بینی شده است. همچنین پویش اختصاصی اربعین نیز در این پیام‌رسان در حال اجراست تا دانش‌آموزان سراسر کشور بتوانند در فضای مجازی نیز در این حرکت عظیم فرهنگی و معنوی مشارکت کنند.

باقری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تربیتی و فرهنگی اربعین افزود : باید از این ظرفیت عظیم برای تقویت ارتباط و پیوند دانش‌آموزان با قرآن و عترت استفاده کنیم. اربعین، یک مدرسه و مکتب بزرگ انسان‌سازی است و قرار گرفتن در این مسیر و تجربه حضور در آن، می‌تواند درس‌ها و تجربه‌های تربیتی ارزشمندی برای دانش‌آموزان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته گفت : اربعین امسال از جهاتی با اربعین سال‌های گذشته متفاوت بود؛ چراکه امسال جلوه‌های ظلم‌ستیزی و مطالبه انتقام از ظالمان جهانی بعد از شهادت رهبر شهید انقلاب مان در میان زائران پررنگ‌تر بود. دانش‌آموزان نیز با توجه به شهادت رهبر شهیدمان، حمایت خود را از این رویکرد و آرمان مقدس نشان دادند.

باقری افزود: اربعین همچنین نماد دوستی و همدلی میان ملت ایران و ملت دوست و همسایه عراق است و این پیوند عمیق میان دو ملت، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت، محبت و همبستگی در مسیر اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود.

مدیر کل قرآن، عترت و نماز تأکید کرد: اربعین یک فرصت بزرگ فرهنگی، تربیتی و اجتماعی است و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت دانش‌آموزان و فرهنگیان و تولید محتوای اثرگذار، از این ظرفیت برای تربیت نسلی مؤمن، آگاه، مسئولیت‌پذیر و ظلم‌ستیز بهره‌گیری کنیم.