به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ، امروز و در سالروز تشکیل این شورا گفت: «مردم» محور اصلی و نقش‌آفرینان حقیقی تمامی رویدادهای انقلابی هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان با اشاره به حضور ۲۱ دستگاه و نهاد اجرایی به عنوان عضو در شورا، بیان کرد: این اعضا با هم‌فکری و تسهیل‌گری، بسترهای لازم را برای اجرای برنامه‌هایی نظیر راهپیمایی‌ها و تجمعات سراسری فراهم می‌کنند تا از پراکنده‌کاری جلوگیری شده و خروجی برنامه‌ها در تراز انقلاب اسلامی باشد.