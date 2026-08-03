پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: «مردم» محور اصلی و نقشآفرینان حقیقی تمامی رویدادهای انقلابی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ، امروز و در سالروز تشکیل این شورا گفت: «مردم» محور اصلی و نقشآفرینان حقیقی تمامی رویدادهای انقلابی هستند.
حجتالاسلام والمسلمین ملکمکان با اشاره به حضور ۲۱ دستگاه و نهاد اجرایی به عنوان عضو در شورا، بیان کرد: این اعضا با همفکری و تسهیلگری، بسترهای لازم را برای اجرای برنامههایی نظیر راهپیماییها و تجمعات سراسری فراهم میکنند تا از پراکندهکاری جلوگیری شده و خروجی برنامهها در تراز انقلاب اسلامی باشد.