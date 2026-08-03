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پویش ملی «سیمرغ رمضان» با انتشار فراخوانی از نخبگان کشور دعوت کرده است تا با ارائه ایدههای علمی، فکری و تجربی خود، در شکلدهی به دوران جنگ و پساجنگ مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فراخوان پویش ملی «سیمرغ رمضان» با هدف جلب مشارکت گسترده دانشگاهیان، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان و صاحبنظران، از تمامی فعالان جامعه علمی و نخبگانی دعوت کرده است تا دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مهمترین مسائل و چالشهای کشور ارائه کنند.
محورهای این پویش طیف گستردهای از موضوعات از جمله حکمرانی، آیندهنگاری، سیاستگذاری، بازسازی ملی، مدیریت بحران، آمایش سرزمین، حکمرانی آب و انرژی، تفویض اختیارات به استانها و بازتعریف برخی دکترینها و رویکردهای کلان ملی را دربر میگیرد.
در این مسیر، تلاش میشود با دریافت ایدههای مسئلهمحور، راهکارهای اجرایی و بستههای سیاستی، زمینه تقویت نقشآفرینی نخبگان در ارتقای نظام حکمرانی کشور فراهم شود.
بر این اساس، از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان و کنشگران حوزههای مختلف دعوت شده است تا با رویکردی آیندهنگر و راهبردی، پیشنهادهای خود را از طریق سامانه پویش «سیمرغ رمضان» ثبت کنند.