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شاخص کل بورس تهران امروز دوشنبه ۱۲ مرداد با افزایش ۲.۳۹ درصدی و ۱۲۳ هزار واحدی به ۵ میلیون و ۲۷۷ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۲.۵ درصدی و بیش از ۳۶ هزار واحدی در سطح یک میلیون و ۴۹۷ هزار واحدی ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۵ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای صندوقهای سهامی و بانکها اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۹۷ درصد بازار معادل حدود ۸۰۲ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.