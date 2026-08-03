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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس اعلام کرد : این شورا با هدف هماهنگی، سیاستگذاری راهبردی و مدیریت یکپارچه میان ۲۱ دستگاه اجرایی و نهادهای مردمی، مسئولیت برگزاری مناسبتهای ملی، مذهبی و تاریخی را بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس، امروز و در سالروز تشکیل این شورا با تأکید بر اینکه «مردم» محور اصلی و نقشآفرینان حقیقی تمامی رویدادهای انقلابی هستند، اعلام کرد : این شورا با هدف هماهنگی، سیاستگذاری راهبردی و مدیریت یکپارچه میان ۲۱ دستگاه اجرایی و نهادهای مردمی، مسئولیت برگزاری باشکوه مناسبتهای ملی، مذهبی و تاریخی را بر عهده دارد.
حجتالاسلام والمسلمین ملکمکان، در تشریح جایگاه و عملکرد این نهاد که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۹ به فرمان امام خمینی (ره) تأسیس و اساسنامهاش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، توضیح داد: در ابتدای تأسیس، ۱۳ مناسبت در اساسنامه پیشبینی شده بود که این تعداد افزایش یافته و امروزه شورا وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی و هدایت کلان برای برگزاری منسجم مناسبتها را بر عهده دارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به حضور ۲۱ دستگاه و نهاد اجرایی به عنوان عضو در شورا، بیان کرد: این اعضا با همفکری و تسهیلگری، بسترهای لازم را برای اجرای برنامههایی نظیر راهپیماییها و تجمعات سراسری فراهم میکنند تا از پراکندهکاری جلوگیری شده و خروجی برنامهها در تراز انقلاب اسلامی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین ملکمکان، بدنه اصلی موفقیت این برنامهها را حضور حماسی و بصیرتمندانه مردم دانست و گفت: اگرچه دستگاههای مختلف مسئولیتهای اجرایی دارند، اما نقش اصلی را در تمامی صحنهها، مردم همیشه در صحنه ایفا میکنند که به عنوان موتور محرک و صاحباصلی انقلاب، حضورشان ضامن بقا و شکوه این مناسبتهاست.