پیش بینی بارش های رگباری در نوار شمالی خراسان رضوی
باران های رگباری همراه با رعد و برق از ظهر امروز (۱۲ مردادماه) مشهد و نوار شمالی استان و ارتفاعات را فرا می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی از ظهر امروز تا فردا (سه شنبه)، افزایش ابرناکی و رگبار رباران با احتمال رعد و برق در مشهد و نواحی مستعد استان خراسان رضوی پیش بینی شده است.
سارا حکمی اضافه کرد: همچنین وزش باد شدید همراه با گرد و غبار در نیمه جنوبی و شرقی استان خراسان رضوی همراه با کاهش میدان دید و کیفیت هوا نیز از امروز تا پایان هفته پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: روند کاهشی دما نیز از امروز در استان آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد.
حکمی بیان کرد: در شبانه روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس خنک ترین و سرخس با دمای ۴۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند، دمای هوای مشهد نیز بین ۲۵ و ۳۷ درجه سلسیوس در نوسان بود.
حکمی گفت: برای امروز (دوشنبه) نیز بیشینه دمای مشهد ۳۵ و کمینه دمای این شهر ۲۴ درجه سلسیوس پیشبینی شده است.