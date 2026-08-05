رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۶۲ هزار و ۶۰۰ عدد انواع باتری قاچاق به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و صیانت از بازار و تولید ملی ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضایی موفق به شناسایی و توقیف خودرو شوتی حامل تجهیزات الکترونیک قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو ۴۰۵ شوتی توقیف شده تعداد ۶۲ هزار و ۶۰۰ عدد انواع باتری قاچاق به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط و یک نفر متهم در این خصوص دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی در پایان ضمن تأکید بر تداوم طرح‌های تشدید مبارزه با قاچاق، خاطرنشان کرد: ماموران سخت کوش انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهند داشت و همشهریان عزیز نیز می‌توانند اخبار و اطلاعات خودرا پیرامون قاچاق کالا، احتکار، گرانفروشی و مفاسد اقتصادی را از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.