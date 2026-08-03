به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمود محمودی در مانور پانزدهمین طرح سراسری مهتاب که به میزبانی شرکت توزیع برق استان تهران در منطقه برق دماوند برگزار شد، به ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در قالب اجرای طرح مهتاب پرداخت و گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب در استان تهران تا امروز بیش از ۱۵ هزار مورد برق غیرمجاز و ۶۵ کیلومتر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

وی از تعویض ۱۵ هزار کنتور معیوب خبر داد و افزود: ۱۹۱۰ کنتور دستکاری شده تعویض و اصلاح شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در این مدت ۱۳ هزار کنتور جدید و ۲۶۷۸ شمارشگر برای متقاضیان نصب شده است.

محمودی از نصب ۱۵۰۰ فیوز محدودکننده خبر داد و افزود: از شروع طرح مهتاب تاکنون ۳۸۰۰ بازدید از چاه‌های آب کشاورزی انجام و بیش از ۶۰۰ مورد دستکاری و نقص این چاه‌ها برطرف شده است.

وی افزود: با اقدامات صورت گرفته، ۱۲۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی معادل برق مصرفی شهرستان دماوند در ۴ ماه ابتدایی امسال احصا شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تاکید کرد: در این مدت ۳ درصد کاهش مصرف انرژی در مناطق ۲۲ گانه استان اتفاق افتاده است.

در ادامه این مراسم، اسماعیل حیدری آزاد فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به اهمیت اجرای طرح مهتاب، گفت: در شرایط امروز کشور، تامین برق مشترکین مجاز خانگی و واحد‌های تولیدی و صنعتی در اولویت قرار دارد و کاهش تلفات شبکه در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی خواستار حمایت و پشتیبانی از کارکنان صنعت برق در روز‌های گرم سال و اوج بار تابستان شد و افزود: کسانی که خانه باغ یا ویلایی ساخته‌اند، انتظار به حقی برای دریافت انشعاب برق دارند، اما اولویت نصب کنتور و شمارشگر با طبقات فرودست جامعه و خانه اولی‌ها است، چراکه نیاز آنها روزانه است و صرفا به آخر هفته‌ها محدود نمی‌شود.

در ادامه این مراسم حمیدرضا نادری مدیر منطقه برق دماوند با اشاره به اهداف اجرای پانزدهمین مانور طرح مهتاب در شهرستان دماوند گفت: در مانور امروز که با حضور ۱۶ اکیپ عملیاتی برگزار می‌شود، جمع‌آوری ۲۱۰ برق غیرمجاز و ۶۵۰ متر کابل غیرمجاز در دستور کار قرار دارد.

وی از تعویض ۲۳ دستگاه کنتور معیوب و ۴۸ مورد دستکاری کنتور خبر داد و افزود: نصب ۱۳۰ شمارشگر، ۳۰ فیوز محدودکننده، ۲۱ کنتور جدید و نیز تست ۱۸ چاه کشاورزی و بازدید از ۶ مرکز فرهنگی و مذهبی از دیگر برنامه‌های مانور امروز است.

مدیر منطقه برق دماوند بیان کرد: برآورد می‌شود با اجرای این اقدامات ۸۷۲ هزار کیلووات ساعت انرژی در شهرستان دماوند احصا شود.