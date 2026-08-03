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۴۵پرونده در پویش «به عشق امام حسین (ع)، برای ایران همدل» در فردوس با صلح و سازش مختومه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دادگستری شهرستان فردوس گفت: در راستای ترویج فرهنگ صلح، سازش و گذشت و با هدف کاهش اختلافات و حل وفصل مسالمتآمیز دعاوی، در یک ماه گذشته ۴۵ پرونده در مراجع قضایی شهرستان فردوس با گذشت شاکیان و مصالحه طرفین به سازش انجامید و مختومه شد.
عارف اسدالهی افزود: پروندههای مختومهشده در این پویش مربوط به موضوعاتی از جمله توهین، تهدید، ضرب و جرح عمدی، افترا، مطالبه وجه، مطالبه خسارت، استرداد مال، مزاحمت برای بانوان و حضانت بوده که با رویکرد صلحمحور و جلب رضایت طرفین خاتمه یافته است.
وی گفت: رویکرد دستگاه قضایی همواره بر حل وفصل اختلافات از طریق سازش، جلب رضایت اصحاب دعوا و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی است.