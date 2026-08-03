مدیر حج و زیارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اشاره به نام نویسی ۳۷ هزار و ۲۵۲ نفر در سمانه سماح برای شرکت در پیاده روی اربعین، گفت: از این تعداد ۳۶ هزار و ۲۰۱ زائر با پرداخت بیمه، نام نویسی خود را در سامانه قطعی کردند.

دستگردی افزود: از ۲۵ تیر تا امروز ۱۲ مرداد، ۳۶ هزار و ۱۰۷ زائر برای شرکت در پیاده روی عظیم اربعین راهی عراق شده اند.

وی با بیان اینکه آخرین ثبت نامی‌ها ۱۵ مرداد اعزام می شوند افزود: از چند روز گذشته بازگشت زائران به استان آغاز شده است.

به گفته دستگردی مرز مهران بیشترین مرز انتخابی زائران استان برای خروج از کشور به عراق بوده است.

مدیر حج و زیارت استان افزود: ۲۴ هزار و ۸۳ نفر وسیله شخصی، ۹ هزار و ۹۳۷ نفر اتوبوس، ۷۷۷ نفر تاکسی، ۳۷۵ نفر قطار، ۳۰۵ نفر هواپیما و ۵۹ نفر مینی بوس را برای سفر انتخاب کردند.