پیکر پاک شهید امنیت «علیرضا فتحی» با حضور مردم قدر شناس در روستای گوراب شهرستان ملایر تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این شهید والامقام، هشتم مرداد ماه در درگیری با اشرار مسلح در شهرستان شادگان مجروح و پس از انتقال به بیمارستان اهواز، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

نماز بر پیکر این شهید بزرگوار به امامت آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان اقامه شد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم گفت: شهدا مایه افتخار جامعه اسلامی‌اند و با ایثار و فداکاری خود، زمینه‌ساز بقا و عزت امت اسلامی هستند.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: تأسی از شهدا و الگو گرفتن از آنان می‌تواند جامعه را در مقابل دسیسه‌های دشمن مصونیت بخشد.