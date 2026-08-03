به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: محصول بادام از بیش از هفت هزار و ۷۰ هکتار باغ‌های بارور این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود بیش از چهار هزار تن محصول تولید شود.

مهدی اعیان‌منش با بیان اینکه برداشت بادام تا اوایل شهریور ادامه دارد، افزود: نصیرا، ملاقه، شمسی، کاغذی و دیرگل از ارقام بادام این شهرستان است.

وی بیان کرد: کارشناسان و مروجان مدیریت جهاد کشاورزی به‌طور مستمر بر روند بهداشت باغ ها، مدیریت تغذیه و مبارزه با آفات نظارت دارند تا پایداری تولید و حفظ کیفیت محصول تضمین شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: در اوایل امسال به خصوص در مرحله گلدهی درخت بادام با نوسانات شدید دمایی مواجه که این مسئله سبب کاهش عملکرد این محصول شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.