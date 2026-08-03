

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از پیگیری و تسریع روند آماده‌سازی روستای زنگت شهرستان نکا برای ثبت جهانی خبر داد و گفت: ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و بوم‌گردی این روستا، زنگت را به یکی از گزینه‌های ارزشمند مازندران برای حضور در فهرست روستا‌های جهانی تبدیل کرده است.

حسین ایزدی با اشاره به اهمیت ثبت جهانی روستای زنگت شهرستان نکا، افزود: در حال حاضر اقدامات کارشناسی و اجرایی برای تکمیل پرونده این روستا در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با شناسایی و رفع نواقص احتمالی، شرایط لازم برای طی مراحل ثبت جهانی فراهم شود.

او ادامه داد: روستای زنگت به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های شاخص طبیعی، فرهنگی، تاریخی و همچنین قابلیت‌های حوزه بوم‌گردی، می‌تواند به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری شرق مازندران مطرح شود و ثبت جهانی آن، زمینه معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری فرمانداری، دهیاری، دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مرتبط است و روند آماده‌سازی روستا باید به صورت مستمر و با جدیت دنبال شود.

ایزدی افزود: با توجه به حمایت‌های استاندار مازندران و رویکرد دولت چهاردهم در زمینه تقویت گردشگری روستایی و توسعه اقتصاد محلی، ظرفیت مناسبی برای پیگیری این پرونده فراهم شده است و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، زنگت بتواند جایگاه شایسته خود را در عرصه گردشگری روستایی کشور و در نهایت در سطح بین‌المللی به دست آورد.