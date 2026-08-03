به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امید حسین‌زاده، جانشین مسئول فوریت‌های پزشکی شهرستان سردشت، در اقدامی ایثارگرانه و انسان‌دوستانه خارج از وقت شیفت و ساعت اداری، در حادثه سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره‌ای به عمق تقریبی ۱۰۰ متر در محدوده خارج از شهر سردشت، با حضور مؤثر و به‌موقع خود باعث نجات جان انسان‌ها شد.

این حادثه در ساعت ۲۳:۴۰ رخ داد و سه مصدوم بر جای گذاشت. امید حسین‌زاده پیش از رسیدن دو دستگاه آمبولانس اعزامی بر بالین مصدومان حاضر شد و با انجام تریاژ و مدیریت صحنه حادثه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام داد.

پس از حضور تیم‌های عملیاتی اورژانس، مصدومان فیکس و آتل‌بندی شده و پس از پایدارسازی وضعیت عمومی، توسط آمبولانس‌های اعزامی به بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت منتقل شدند.

دکتر رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی ضمن تقدیر از اقدام انسان دوستانه کارشناس اورژانس سردشت گفت: این اقدام مسئولانه و فداکارانه، جلوه‌ای ارزشمند از تعهد حرفه‌ای و روحیه خدمت‌رسانی کارکنان فوریت‌های پزشکی در راستای حفظ سلامت و نجات جان هموطنان است.