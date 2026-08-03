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امید حسینزاده، جانشین مسئول فوریتهای پزشکی شهرستان سردشت، در اقدامی ایثارگرانه خارج از ساعت اداری، با حضور مؤثر و بهموقع در صحنه سانحه سقوط خودرو به دره، موجب نجات جان مصدومان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امید حسینزاده، جانشین مسئول فوریتهای پزشکی شهرستان سردشت، در اقدامی ایثارگرانه و انساندوستانه خارج از وقت شیفت و ساعت اداری، در حادثه سقوط یک دستگاه خودروی پراید به درهای به عمق تقریبی ۱۰۰ متر در محدوده خارج از شهر سردشت، با حضور مؤثر و بهموقع خود باعث نجات جان انسانها شد.
این حادثه در ساعت ۲۳:۴۰ رخ داد و سه مصدوم بر جای گذاشت. امید حسینزاده پیش از رسیدن دو دستگاه آمبولانس اعزامی بر بالین مصدومان حاضر شد و با انجام تریاژ و مدیریت صحنه حادثه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام داد.
پس از حضور تیمهای عملیاتی اورژانس، مصدومان فیکس و آتلبندی شده و پس از پایدارسازی وضعیت عمومی، توسط آمبولانسهای اعزامی به بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت منتقل شدند.
دکتر رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی ضمن تقدیر از اقدام انسان دوستانه کارشناس اورژانس سردشت گفت: این اقدام مسئولانه و فداکارانه، جلوهای ارزشمند از تعهد حرفهای و روحیه خدمترسانی کارکنان فوریتهای پزشکی در راستای حفظ سلامت و نجات جان هموطنان است.