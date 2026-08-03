به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، نویسنده و کارگردان تعزیه ردپای خورشید در جهرم گفت: برنامه استانی هفتمین سوگواره تعزیه خوانی ردپای خورشید با حضور بیش از ۳۰۰ بازیگر در ۱۵ بخش و به مدت ۲ روز در این شهرستان برگزار شد.

محمد زراعت پیشه افزود: این برنامه شامل حرکت امام حسین (ع) از سمت مدینه به مکه و از مکه به سمت کوفه به سبک نمایش آیینی بود و روز دوم به صورت سریالی از شهادت حضرت علی اکبر (ع) آغاز شد و تا شهادت امام حسین (ع) و به اسارت گرفتن خیمه‌های اهل بیت به پایان رسید.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.