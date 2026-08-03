با اجرای برنامه‌های اصلاح الگوی کشت و به‌کارگیری روش‌های آبیاری نوین تیپ و تحت فشار، بیش از ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اشتهارد به زیر کشت محصول گوجه‌فرنگی رفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، قوامی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، گفت: تغییر الگوی کشت و روی آوردن به محصولات کم‌آب‌بر و با ارزش افزوده بالا، یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان در منطقه است. با تشویق و حمایت از کشاورزان منطقه برای استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار و تیپ، توانسته‌ایم شاهد افزایش قابل توجه سطح زیر کشت محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی باشیم.



وی با اشاره به مزایای استفاده از این سیستم‌های نوین آبیاری، تصریح کرد: آبیاری تیپ و تحت فشار علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف آب، به افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات نیز کمک شایانی می‌کند. این امر در شرایط کنونی که با چالش‌های کمبود منابع آبی رو‌به‌رو هستیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قوامی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، شاهد توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان اشتهارد و افزایش خودکفایی در تولید محصولات اساسی باشیم. پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی آتی، با استقبال بیشتر کشاورزان و گسترش این طرح‌ها، سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در اشتهارد به سه برابر میزان فعلی، یعنی حدود ۱۲۰ هکتار، افزایش یابد.